Un accidente de tránsito ocurrido la noche del lunes dejó un poste de telefonía completamente caído sobre la pista en la urbanización El Bosque, ubicada a espaldas del Coliseo de Cerrado de Ica. Según testigos, una camioneta de color negro perdió el control y terminó impactando contra la estructura, provocando su caída.

Peligro en vía

El impacto fue tan fuerte que el poste quedó tendido sobre la vía, con cables colgando y expuestos, lo que genera un riesgo para peatones y conductores que circulan diariamente por la zona. Desde las primeras horas del día, los vecinos alertaron que el poste obstruye el tránsito e incluso podría ocasionar un cortocircuito o un nuevo accidente si no es retirado con rapidez.

Los residentes piden la intervención inmediata de la empresa responsable del servicio y de las autoridades, para que el poste sea retirado y la vía quede habilitada nuevamente. Asimismo, hicieron un llamado a los conductores a evitar manejar en estado de ebriedad, recordando que situaciones como esta pueden terminar en tragedias.

