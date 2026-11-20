El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica obtuvo una orden de siete meses de prisión preventiva contra Víctor Ángel Huanca Castro, investigado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves agravadas, en agravio del ciudadano Leonardo Vizarreta Siguas de 27 años de edad.

Grave delito

La medida coercitiva fue sustentada en audiencia por el fiscal adjunto provincial Andrés Adolfo Alvarado Colina, quien presentó los graves y fundados elementos de convicción recabados durante las diligencias preliminares.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 03:30 de la madrugada del pasado 15 de noviembre en las inmediaciones del Centro Poblado Nuestra Señora de Guadalupe del distrito de Salas (Ica).

Según las indagaciones, el agraviado se encontraba frente a un restaurante junto a otras personas, cuando se produjo una discusión y altercado con el imputado.

Tras quedarse ambos frente a frente en el lugar, el investigado habría cogido dos piedras una en cada mano con las que habría atacado directamente el rostro de la víctima, derribándola sobre el pavimento. Lejos de detenerse, el agresor habría continuado golpeándolo con los mismos objetos contundentes en la cabeza mientras el agraviado yacía en el suelo, para luego huir corriendo y dejarlo ensangrentado e inconsciente en la vía pública. El delito quedó grabado por una cámara de seguridad de una vivienda cercana.

El día del ataque, la madre y el tío del joven declararon desde los exteriores de la dependencia policial exigiendo que el caso no quede impune y que se esclarezcan las circunstancias de la agresión. “Mi sobrino está mal, está delicado, lo van a operar. Queremos que nos apoyen difundiendo”, manifestó uno de sus familiares.

EL DATO: Como consecuencia del ataque, Leonardo sufrió graves lesiones en el rostro y la cabeza, entre ellas daños en la mandíbula y el cráneo.

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