El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández, encabezó el Encuentro Empresarial por el Empleo y Autoempleo en la región Ica, donde presentó una serie de iniciativas orientadas a generar más oportunidades laborales formales para los ciudadanos de la región y además lanzó la campaña #PorMásEmpresasInclusivas.

Empleo inclusivo

Durante el evento, realizado en el Hotel Las Dunas, el titular del sector destacó que Ica cuenta con alrededor de 10,500 empresas privadas formales, pero advirtió que solo el 3.6% de ellas contrata a personas con discapacidad y en este marco es que se lanza la referida campaña con el objetivo de revertir esa cifra y promover el empleo inclusivo en el sector privado.

Asimismo, presentó Recomienda.pe, una nueva plataforma digital desarrollada en alianza con la Fundación Romero que permitirá a los más de 103,000 trabajadores autoempleados en situación de informalidad de la región visibilizar sus servicios, conectar con clientes a través de WhatsApp y contar con un perfil digital seguro con reconocimiento facial. “Queremos que el autoempleo no sea solo una estrategia de supervivencia, sino un tránsito real hacia la formalidad”, subrayó el ministro.

El ministro Fernández también anunció la disponibilidad del Eje Concursable Activa-T por el Empleo 2026 de FONDOEMPLEO, un fondo que financia proyectos de hasta S/ 1.5 millones destinados a mejorar la empleabilidad de jóvenes, fortalecer emprendimientos, capacitar a trabajadores en reconversión laboral e impulsar proyectos productivos sostenibles. Pueden postular instituciones del Estado, empresas, academia, sociedad civil y organismos de cooperación internacional.

El encuentro fue organizado por la Dirección General de Promoción del Empleo del MTPE y contó con la participación del vicegobernador regional de Ica, autoridades locales, representantes de gremios empresariales y emprendedores de la región.

VIDEO RECOMENDADO