Con el objetivo de complementar el aprendizaje mediante el juego, la diversión y la enseñanza, la Municipalidad de Salas, a través de la Subgerencia de Educación, Cultura y Juventud, realizó una jornada cultural y recreativa en coordinación con la empresa DROMEDARIUS.

Sano esparcimiento

La actividad reunió a los alumnos de la I.E. Juan Pablo Fernandini, quienes realizaron un recorrido por las diferentes áreas recreativas, aprendiendo sobre el cuidado de los dromedarios y participando en dinámicas diseñadas para reforzar valores como la convivencia, la socialización y la inclusión.

La jornada buscó fomentar no solo el sano esparcimiento, sino también el desarrollo emocional de los estudiantes, incentivando la participación activa y la integración entre compañeros. La municipalidad destacó la importancia de estas iniciativas para fortalecer la educación integral y generar espacios donde los niños puedan aprender mientras se divierten.

