, a través de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria, realizó una campaña de atención integral en la I.E.I. N°61 “Carrusel de Colores”. Durante la jornada, se brindaron más de 600 atenciones especializadas,

Salud en menores

Los pequeños accedieron a servicios de medicina general, odontología, psicología, nutrición y enfermería. Además de las consultas, el personal de salud brindó talleres prácticos sobre higiene oral y alimentación saludable.

Como parte del compromiso preventivo, cada estudiante recibió un kit de aseo bucal y un refrigerio nutritivo, asegurando que cuenten con las herramientas necesarias para cuidar su sonrisa desde casa.

El evento concluyó con un ambiente festivo y un colorido show infantil lleno de juegos, regalos y concursos educativos.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, señaló que: “Nuestra prioridad es descentralizar la salud y llegar directamente a las instituciones educativas. Con estas campañas no solo tratamos dolencias, sino que sembramos hábitos preventivos en los niños para asegurarles un desarrollo sano y libre de enfermedades bucales”.

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