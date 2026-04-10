En el marco de la Semana de la Salud Bucal Infantil, la Red Asistencial Ica de EsSalud, a través de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria, realizó una campaña de atención integral en la I.E.I. N°61 “Carrusel de Colores”. Durante la jornada, se brindaron más de 600 atenciones especializadas, priorizando el bienestar de la población escolar del distrito de La Tinguiña.

Salud en menores

Los pequeños accedieron a servicios de medicina general, odontología, psicología, nutrición y enfermería. Además de las consultas, el personal de salud brindó talleres prácticos sobre higiene oral y alimentación saludable.

Como parte del compromiso preventivo, cada estudiante recibió un kit de aseo bucal y un refrigerio nutritivo, asegurando que cuenten con las herramientas necesarias para cuidar su sonrisa desde casa.

El evento concluyó con un ambiente festivo y un colorido show infantil lleno de juegos, regalos y concursos educativos.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, señaló que: “Nuestra prioridad es descentralizar la salud y llegar directamente a las instituciones educativas. Con estas campañas no solo tratamos dolencias, sino que sembramos hábitos preventivos en los niños para asegurarles un desarrollo sano y libre de enfermedades bucales”.

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