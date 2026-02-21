El Hospital Augusto Hernández Mendoza llevó a cabo con éxito la Feria de Regulación Emocional, organizada por el servicio de Psicología del nosocomio. Este espacio estuvo diseñado para que los pacientes comprendan la naturaleza de sus emociones, su impacto en la vida cotidiana y la importancia de aprender a gestionarlas de manera saludable.

Experiencia humana

Durante la jornada, los asistentes participaron en dinámicas participativas que les permitieron explorar cómo se manifiestan los distintos sentimientos y cómo reconocerlos, expresarlos y canalizarlos adecuadamente.

Según el psicólogo Carlos Fernández Cusi, se brindaron herramientas prácticas para una gestión emocional efectiva, bajo la premisa de que todas las emociones son válidas y fundamentales en la experiencia humana.

La actividad permitió a los pacientes romper con la rutina hospitalaria y participar en experiencias lúdicas y educativas, integrándose en un entorno que promueve el equilibrio emocional y la salud mental. “Estas acciones ayudan a reforzar la resiliencia y brindan un acompañamiento complementario al tratamiento médico”, señaló Fernández Cusi.

Por su parte, el gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, Dr. Roberto Almeida Donaire, explicó que la feria se consolidó como un espacio de apoyo integral. “Nuestro objetivo es ofrecer una atención que no solo trate la enfermedad física, sino que también fortalezca el bienestar psicológico de nuestros pacientes, contribuyendo a su recuperación y a mejorar su calidad de vida”, indicó.

