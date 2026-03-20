En una ceremonia oficial realizada en el Salón Consistorial del Palacio Municipal de Ica, la modelo peruana Natalia Calmell del Solar fue distinguida como Huésped Ilustre, en reconocimiento a su reciente coronación como Miss Mesoamérica Internacional 2026.

Impulsará el turismo

El acto se llevó a cabo la mañana de ayer y contó con la presencia de autoridades locales, entre ellas las regidoras Silvia Bertolotti y Ana Huarcaya, quienes hicieron entrega de la resolución municipal y la medalla conmemorativa. La distinción busca resaltar el logro alcanzado por la representante peruana y su impacto en la proyección cultural y turística del país.

Durante su intervención, la reina de belleza destacó la importancia del certamen en el que participó y agradeció el reconocimiento recibido por parte de la comuna iqueña. “Acabo de concursar y ganar en el certamen Mesoamérica Internacional que se realizó en El Salvador. Es uno de los concursos más culturales del mundo”, señaló.

Asimismo, expresó su vínculo con la región y su compromiso de seguir promoviendo sus principales atractivos. “Gracias a la municipalidad de Ica por la invitación y por este reconocimiento. Estoy comprometida con seguir impulsando la cultura del país y, sobre todo, de Ica, que es un lugar hermoso. Ya he conocido sus dunas, Paracas y las Islas Ballestas”, afirmó.

Por su parte, el director regional de Turismo de Ica, Dr. Gustavo Huerta, resaltó el rol de la representante como embajadora del país. “Natalia Calmell representa al Perú y seguirá promocionando los destinos naturales, la cultura y las tradiciones de la región Ica”, indicó.

El funcionario también explicó que, en el marco de esta visita, se realizaron registros audiovisuales en diversos puntos turísticos de la región, con el objetivo de fortalecer la promoción a nivel nacional e internacional.

“Esto nos va a servir porque se han realizado tomas fotográficas y videos de los principales atractivos de nuestra región, que serán difundidos para seguir posicionando a Ica como destino turístico”, añadió.

En la actividad también participó Camila Gonzales Uculmana, actual reina del 61° Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI 2026), quien acompañó la ceremonia como parte de las actividades de promoción cultural de la región.

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