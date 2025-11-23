Un equipo especial enviado desde la sede central de EsSalud en Lima sostuvo diversas reuniones estratégicas en el Hospital Augusto Hernández Mendoza, con el objetivo de fortalecer los protocolos de seguridad del establecimiento tras el reciente caso de sustracción de un recién nacido ocurrido la madrugada del 20 de noviembre.

Medidas inmediatas

El equipo técnico especializado se reunió con el gerente general de la Red Asistencial Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, y con el director del hospital, Dr. Mario Vicuña Ramírez, para evaluar las condiciones actuales del nosocomio y definir medidas inmediatas orientadas a reforzar el control y vigilancia en las áreas críticas, especialmente en neonatología y maternidad.

Asimismo, representantes del equipo especial y de la Red Asistencial Ica dialogaron con delegados del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y la Defensoría del Pueblo, a fin de revisar el caso del bebé que fue sustraído y posteriormente encontrado por la Policía Nacional del Perú la mañana del mismo día.

Durante la reunión, las instituciones participantes evaluaron los alcances del caso, las acciones tomadas desde el primer momento, los procedimientos de protección para la madre y el recién nacido, y los mecanismos que deberán fortalecerse para prevenir hechos similares en el futuro.

EsSalud confirmó que la madre y el bebé recibieron la atención médica, acompañamiento emocional y vigilancia permanente. Se dispuso la continuidad del soporte clínico y psicológico para ambos.

La institución informó que la Red Asistencial Ica continúa brindando todas las facilidades requeridas por la Policía Nacional, con el propósito de lograr el esclarecimiento total de los hechos. Asimismo, se brindó el apoyo logístico y administrativo necesario para la práctica de la prueba de ADN realizada al recién nacido.

