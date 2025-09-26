El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial Ica, se reunió con dirigentes del Sindicato FED CUT base Pisco y la plana directiva del Hospital Antonio Skrabonja Antoncich.

Necesidades y propuestas

El encuentro tuvo como eje central la mejora de la gestión hospitalaria, abordando puntos cruciales como el fortalecimiento de la infraestructura, la adquisición de equipos biomédicos, la optimización del recurso humano y la organización de procesos internos.

Se destacó el diálogo constante con los gremios sindicales para conocer, de primera mano, las necesidades y propuestas del personal de salud. La secretaria general del CUT base Pisco, expresó su agradecimiento por la disposición y apertura, valorando el espacio generado para la coordinación y el consenso.

