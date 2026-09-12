La segunda Maratón del Arroz se realizó en el frontis de la Municipalidad Provincial de Ica, donde productores procedentes de Huánuco ofrecieron el alimento a precios accesibles directamente a los consumidores. Para esta edición llegaron 10 toneladas de arroz añejo superior, distribuidas en presentaciones de 10 y 49 kilos, en una jornada que buscó acercar la producción agrícola al público iqueño.

Arroz a buen precio

Joseph Serrano Flores, especialista de la sede de Agromercado, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), informó que el saco de 10 kilos se comercializó a S/ 37, mientras que la presentación de 49 kilos tuvo un precio de S/ 175. “Agromercado lo que busca es articular de manera directa al productor con el consumidor”, explicó. La venta se desarrolló desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche y no se estableció un límite de compra por persona.

El producto llegó desde Aucayacu, Huánuco, a través de una asociación de productores que participó en esta segunda jornada desarrollada en el centro de Ica. Serrano señaló que la ciudad fue considerada como un punto de interés debido a la demanda existente. “Es la segunda vez que estamos realizando este evento aquí, prácticamente en la Plaza de Armas de Ica”, manifestó durante la actividad.

La acogida registrada en las dos primeras ediciones llevó a los organizadores a considerar una tercera Maratón del Arroz en Ica. “Sí lo tenemos en línea para poder realizar una tercera maratón de arroz aquí en la ciudad de Ica”, señaló Serrano. Además, indicó que se evaluaba incorporar posteriormente otros productos agrícolas de alta demanda para ampliar la oferta dirigida directamente a los consumidores.

Otra de las posibilidades planteadas fue llevar este tipo de jornadas fuera del centro de la ciudad. Las primeras dos ediciones estuvieron concentradas en los alrededores de la Plaza de Armas, pero se proyectó extender las siguientes actividades hacia otros sectores. “Luego nos vamos a extender a los demás distritos”, adelantó el representante de Agromercado al ser consultado sobre una eventual descentralización.

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