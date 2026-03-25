Un efectivo de la Policía Nacional del Perú intervino y logró reducir a un sujeto acusado de realizar exhibiciones obscenas en la vía pública, en un hecho registrado la noche del 23 de marzo en el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica.

Sujeto detenido

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 p.m. en la cuadra 2 de la avenida José Carlos Mariátegui, cuando el suboficial de segunda PNP Raúl Canchasto Flores, quien se encontraba fuera de servicio por vacaciones, respondió a un llamado de auxilio de vecinos de la zona.

Según el reporte, el agente no dudó en intervenir al advertir la presencia de un individuo que presuntamente realizaba actos de exhibicionismo frente a menores de edad. Tras una rápida acción, logró reducir al sujeto, evitando que continuara con dicha conducta en un espacio público.

El intervenido fue identificado como Carlos de 52 años, quien fue detenido en flagrancia por el presunto delito contra la libertad, en la modalidad de ofensas al pudor público mediante exhibiciones obscenas.

Tras la intervención, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial Penal de turno de Parcona, que asumirá las diligencias conforme al marco legal vigente.

El accionar del efectivo ha sido destacado por su oportuna reacción, al haber actuado de manera inmediata pese a no encontrarse en funciones.

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