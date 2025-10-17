A pocos días del inicio de la tradicional procesión del Señor de Luren, diversas autoridades locales realizaron un recorrido de inspección por la ruta procesional con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad y prevenir incidentes durante una de las celebraciones religiosas más importantes de la región.

Múltiples observaciones

En la visita participaron representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito, OSINERGMIN, la Municipalidad Provincial de Ica, Electrodunas y la Hermandad del Señor Crucificado de Luren, quienes coordinaron acciones conjuntas en el marco de las festividades en honor al Patrón de Ica.

Durante el recorrido se inspeccionaron diversos puntos críticos de la ruta, entre ellos instalaciones eléctricas, buzones de desagüe y agua, veredas deterioradas, forados y muros en riesgo de colapso. Las autoridades indicaron que se han emitido observaciones que deberán ser corregidas antes del inicio de la procesión.

Cabe señalar que, la imagen del Señor de Luren saldrá en procesión el lunes 20 de octubre a las 7:00 p. m., acompañada por miles de fieles que año tras año participan en esta manifestación de fe.

El recorrido comprende varias calles y avenidas del centro de Ica: calle Nasca, calle Piura, avenida Cutervo, avenida San Martín, calle Libertad, el ingreso al colegio San Luis Gonzaga, para luego continuar hacia la Agencia Agraria Ica, avenida Municipalidad, avenida Grau, calle Ayacucho, y finalmente el retorno por la calle Nasca el día martes al mediodía.

