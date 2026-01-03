Un grupo de trabajadores de la Frutícola Wayú, ubicada en el camino al distrito de Los Molinos, protagonizó una protesta este 2 de enero de 2026 exigiendo el pago de sus remuneraciones adeudadas, situación que, según denunciaron, los obligó a pasar una Navidad y Año Nuevo sin dinero, afectando directamente a sus familias y, en especial, a sus hijos.

Reclamo salarial

Los manifestantes señalaron que la empresa mantiene deudas que van desde una semana hasta más de un mes, pese a que continúan saliendo contenedores con fruta procesada. “Nosotros reclamamos nuestro pago por los días trabajados. El embarque de la fruta no es problema nuestro”, expresó uno de los trabajadores, quien aseguró que en una ocasión solo se pagó el 50 % del sueldo a la mitad del personal, quedando el resto impago.

Durante la jornada de protesta, los obreros exigieron que los responsables de la empresa den la cara y brinden una solución concreta. “Estamos cansados de mentiras. Nos dicen hoy, mañana, en la tarde, y nunca pagan”, manifestaron. Algunos trabajadores afirmaron que desde antes de Navidad vienen recibiendo excusas constantes y que incluso personal de Recursos Humanos habría bloqueado llamadas y mensajes.

Los afectados también denunciaron largas jornadas laborales, que en algunos casos se extienden desde las 9 de la mañana hasta la 1 o 2 de la madrugada, sin que ello se refleje en sus pagos, horas extras o reintegros prometidos. Además, cuestionaron que, tras negarse a seguir laborando, la empresa haya incorporado personal externo para reemplazarlos, a quienes sí se les habría abonado parcialmente.

Los trabajadores aclararon que la medida de fuerza es pacífica y que no están reteniendo a ninguna persona, sino reclamando un derecho básico: el pago por su trabajo. “La olla no espera y nuestros hijos necesitan comer”, señalaron.

Finalmente, los manifestantes anunciaron que la lucha continuará hasta llegar a SUNAFIL, ya que aseguran que esta no es la primera vez que la empresa incurre en retrasos de pago. “Prefieren pagar multas antes que cumplir con el personal”, denunciaron, advirtiendo que no se retirarán del lugar hasta obtener una respuesta clara y el cumplimiento total de sus remuneraciones adeudadas.

