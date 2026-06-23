Varias familias del sector Casa Blanca, en el distrito de Santiago, quedaron sin servicio de energía eléctrica la mañana del lunes luego de que un tráiler de placa ABU-793, perteneciente a la empresa Transarcali, rompiera cables de alumbrado público mientras transitaba por la carretera Panamericana Sur.

Corte eléctrico

El incidente generó además una fuerte congestión vehicular en la zona, debido a que la vía quedó parcialmente interrumpida durante varios minutos. Como consecuencia, numerosos vehículos de carga pesada permanecieron varados, mientras que conductores de unidades menores tuvieron que realizar maniobras para sortear el tráfico y continuar su recorrido.

La situación causó malestar entre los moradores del sector, quienes cuestionaron las afectaciones ocasionadas por el paso del convoy y exigieron una pronta reposición del servicio eléctrico.

Asimismo, solicitaron que se adopten medidas preventivas para evitar que hechos similares vuelvan a registrarse en esta importante vía de transporte nacional.

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