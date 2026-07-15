La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ica confirmó que las vacaciones escolares de medio año para los estudiantes de la provincia iqueña se iniciarán el próximo lunes 27 de julio y se extenderán hasta la primera semana de agosto, conforme a la calendarización oficial establecida por el Ministerio de Educación.

Vacaciones escolares

El anuncio fue realizado por el director de la UGEL Ica, Dr. Carlos Cuarite Huarcaya, quien precisó que, si bien los alumnos disfrutarán del periodo de descanso, el personal docente continuará desarrollando una semana de gestión orientada a evaluar el trabajo realizado durante el primer semestre del año escolar.

“La calendarización del año escolar está aprobada por resolución ministerial. En este caso, las vacaciones de medio año son a partir del día 27 hasta la primera semana del mes de agosto. En ese tiempo los estudiantes tienen vacaciones, pero las instituciones educativas deben seguir trabajando la parte de la planificación y la evaluación del avance pedagógico”, señaló.

Durante esta etapa, las instituciones educativas revisarán el cumplimiento de las metas planteadas para el año escolar, evaluando el avance de los aprendizajes en las diferentes áreas curriculares y estableciendo los reajustes necesarios para fortalecer el proceso educativo durante el segundo semestre.

El funcionario explicó que la evaluación permitirá a los docentes analizar los resultados obtenidos hasta la fecha y diseñar estrategias que contribuyan a mejorar el desempeño de los estudiantes en cada institución educativa.

Asimismo, indicó que las escuelas deberán revisar el avance de sus principales instrumentos de gestión, entre ellos el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Reglamento Interno y los planes de trabajo, con el propósito de actualizar y fortalecer las acciones programadas para el resto del año.

Cuarite Huarcaya añadió que otro de los objetivos de la semana de gestión será fortalecer las competencias del personal docente y administrativo, considerando que la capacitación permanente es un componente fundamental para elevar la calidad del servicio educativo.

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