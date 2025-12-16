En el marco de las festividades religiosas en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe, la imagen patronal del distrito de Salas fue reconocida oficialmente como “Alcaldesa Perpetua”, en un acto simbólico que reunió a autoridades locales y fieles de la comunidad.

Fe y devoción

El reconocimiento se realizó mediante la imposición de una medalla durante las celebraciones religiosas, como muestra de la profunda devoción y el valor histórico que la Virgen de Guadalupe representa para el distrito.

El alcalde Javier Fernández Matta participó de la misa central y destacó el significado del acto para la comunidad, señalando que se trata de un momento que quedará marcado en la memoria colectiva del distrito.

Posteriormente, durante el recorrido procesional, se llevó a cabo el homenaje principal con la imposición de la medalla a la imagen de la santa patrona, en medio de muestras de fe y respeto por parte de los asistentes. En la ceremonia participaron las regidoras Carla Ramos Contreras, Gloria Peña Siguas y María Peña Siguas, así como funcionarios municipales y devotos.

La designación de la Virgen de Guadalupe como “Alcaldesa Perpetua” se suma a las expresiones de fervor popular que cada año congregan a la población del distrito de Salas.

VIDEO RECOMENDADO