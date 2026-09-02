inició ayer la apertura de las compuertas para la descarga de aguas reguladas del Sistema Choclococha, como parte de las acciones de operación y gestión del recurso hídrico destinadas

Gestión del recurso hídrico

De acuerdo con la información proporcionada por el PETACC, la operación contempla la descarga de 10 metros cúbicos por segundo (m³/s) provenientes de Choclococha y 2 m³/s de Ccaracocha, alcanzando un caudal total de 12 m³/s de aguas reguladas.

El recurso hídrico será destinado a la distribución para La Achirana - JUSHMA, con el objetivo de contribuir a atender las necesidades de agua de los usuarios agrícolas del valle.

El PETACC señaló que esta operación forma parte de la gestión técnica de los recursos hídricos regulados y permitirá aprovechar la infraestructura del Sistema Choclococha para fortalecer la disponibilidad de agua destinada a la actividad agrícola.

Destacó además que las acciones se desarrollan en coordinación con las organizaciones de usuarios, buscando garantizar una adecuada regulación, conducción y distribución del recurso hídrico.

La descarga de agua representa una medida orientada a asegurar el abastecimiento oportuno para los agricultores y contribuir a la continuidad de las actividades agrícolas en el valle de Ica.

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