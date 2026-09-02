El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) inició ayer la apertura de las compuertas para la descarga de aguas reguladas del Sistema Choclococha, como parte de las acciones de operación y gestión del recurso hídrico destinadas a garantizar el abastecimiento para el sector agrícola de Ica.

Gestión del recurso hídrico

De acuerdo con la información proporcionada por el PETACC, la operación contempla la descarga de 10 metros cúbicos por segundo (m³/s) provenientes de Choclococha y 2 m³/s de Ccaracocha, alcanzando un caudal total de 12 m³/s de aguas reguladas.

El recurso hídrico será destinado a la distribución para La Achirana - JUSHMA, con el objetivo de contribuir a atender las necesidades de agua de los usuarios agrícolas del valle.

El PETACC señaló que esta operación forma parte de la gestión técnica de los recursos hídricos regulados y permitirá aprovechar la infraestructura del Sistema Choclococha para fortalecer la disponibilidad de agua destinada a la actividad agrícola.

Destacó además que las acciones se desarrollan en coordinación con las organizaciones de usuarios, buscando garantizar una adecuada regulación, conducción y distribución del recurso hídrico.

La descarga de agua representa una medida orientada a asegurar el abastecimiento oportuno para los agricultores y contribuir a la continuidad de las actividades agrícolas en el valle de Ica.

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