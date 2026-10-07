Los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 empiezan a establecer el nuevo mapa político de la provincia de Palpa. Con el 100 % de las actas procesadas por la ONPE, los resultados permiten identificar a los candidatos que ocuparían las cuatro alcaldías distritales de la provincia, aunque en Río Grande todavía existe un acta pendiente de revisión por parte del Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica.

Resultados de la ONPE

En Llipata, la votación favoreció a Renovación Popular, que alcanzó 445 votos y se ubicó en el primer lugar de la contienda municipal. Con este resultado, Juan Carlos Vidales García, de 31 años, sería el próximo alcalde distrital, de acuerdo con los resultados registrados.

La situación es distinta en Río Grande, donde Acción Popular obtuvo 627 votos y mantiene el primer lugar. Su candidato, Moisés Aguayo Ramírez, de 49 años, sería quien asumiría la alcaldía; sin embargo, el resultado todavía presenta un elemento pendiente. Un acta fue remitida al JEE Ica, y la diferencia entre el primer y segundo lugar es de 69 votos, por lo que la contabilización de dicho documento será determinante para establecer el resultado definitivo.

En tanto, en Santa Cruz, el primer lugar fue alcanzado por Somos Perú, con 494 votos. De acuerdo con estos resultados, Gerardo Juan Medina Solar, de 59 años, será el alcalde distrital para el próximo periodo municipal.

Finalmente, en Tibillo, Podemos Perú consiguió 157 votos, colocándose en la primera posición de la elección distrital. Con esta votación, Holdin Alejandro Espinoza Chipana, de 57 años, será el nuevo alcalde de este distrito.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO