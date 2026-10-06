Los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya permiten conocer a los próximos alcaldes provinciales de Nasca y Palpa, quienes asumirán la conducción de sus respectivas municipalidades durante el periodo 2027-2030.

Nuevos alcaldes

En la provincia de Nasca, la elección fue favorable para la agrupación política Somos Perú, que alcanzó 9 mil 845 votos. Con este resultado, Julio Oscar Elías Lucana, de 55 años, será el próximo alcalde provincial de Nasca.

En tanto, en la provincia de Palpa, la alcaldía provincial estará a cargo de Acción Popular, agrupación que obtuvo 2 mil 821 votos. El próximo alcalde será Malco Barrios Aquise, de 53 años.

De esta manera, los resultados electorales definen a las autoridades que estarán al frente de las municipalidades provinciales de Nasca y Palpa durante el periodo 2027-2030.

RESULTADOS ALCALDÍA PROVINCIAL DE NASCA

RESULTADOS ALCALDÍA PROVINCIAL DE PALPA

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