La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ayna - San Francisco, con el Fiscal Provincial Godofredo Saavedra Jiménez a cargo del caso, obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra Renán Lavado de 23 años, como presunto autor del delito de homicidio calificado, en grado de tentativa.

Grave delito

El 20 de noviembre de 2025, alrededor de las 9:10 de la noche, Lavado habría ingresado junto a otro individuo a un local donde funciona una juguería y sala de billar, ubicado en la avenida Los Héroes, centro poblado de Junín Libertad, distrito de Llochegua, provincia de Huanta, ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Dentro del establecimiento, ambos se habrían acercado al hijo de la propietaria para solicitarle la venta de cerveza, a lo que este respondió que no ofrecían esa bebida.

En ese momento, el investigado habría sacado un arma de fuego de su cintura, apuntándole y rastrillándola. A escasos metros se encontraba el agraviado, quien jugaba billar. Al voltearse, Lavado habría efectuado un disparo directo al rostro de la víctima que impactó en el pómulo derecho y generó una lesión penetrante en la región orbitaria, sin salida del proyectil. El agraviado cayó al piso inconsciente, provocando conmoción entre los presentes.

La víctima fue auxiliada de inmediato por pobladores, quienes lo trasladaron primero al Puesto de Salud Gloria Sol Naciente, luego al Centro de Salud Llochegua, posteriormente al Hospital de Apoyo San Francisco y finalmente, el 21 de noviembre, al Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena. Allí permanece internado en observación, consciente y a la espera de intervención quirúrgica, presentando un extenso hematoma que le impide la apertura ocular.

Tras el ataque, el presunto agresor habría huido junto a su acompañante hacia un callejón y luego hacia el monte para ocultarse; sin embargo, el Comité de Autodefensa de Junín Libertad lo capturó alrededor de las 9:40 de la noche del mismo día, encontrándolo aparentemente ebrio.

Durante la intervención, el investigado habría confesado el hecho, siendo puesto posteriormente a disposición de la Policía Nacional del Perú para las diligencias correspondientes.

