La madre del bebé que fue secuestrado en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud en Ica se pronunció por primera vez, solicitando que se aclare el caso y que se aplique todo el peso de la ley contra Shayra Sandy Puza Hernández.

Después de recuperar a su recién nacido y tras permanecer algunos días en el hospital, la madre decidió solicitar su alta médica voluntaria, argumentando que ya no confía en las medidas de seguridad del nosocomio.

La madre, quien vivió uno de los momentos más angustiosos de su vida al desconocer el paradero de su bebé, explicó los motivos por los que decidió abandonar el hospital donde dio a luz.

“Me siento psicológicamente mal. Ya no tengo más palabras de lo sucedido, de lo que me ha pasado. Me paso a retirar por más seguridad. He pedido mi alta voluntaria porque no me siento cómoda acá” , expresó.

Antes de abandonar el Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud y frente a las autoridades encargadas del caso, la madre aseguró que no se encontraba dormida cuando la mujer que se hizo pasar por enfermera ingresó a su habitación.

“ No la conozco a ella hasta el momento que ella ingresó (a mi habitación). Yo estaba desierta, nunca duermo porque soy madre de tres niños y pude ver a la señora y la identifiqué. Ella es la secuestradora de mi menor hijo ”, señaló.

Por ese motivo, la madre ahora reclama que se aplique todo el peso de la ley contra Shayra Sandy Puza Hernández, la extrabajadora del hospital señalada por las investigaciones como la presunta responsable del secuestro del bebé.

“Yo quiero que esclarezca esa señora por favor, que dé sus declaraciones, que responda dónde está la ropa de mi bebé. ¿Dónde lo cambió?, ¿Cómo salió de acá?. Porque mi bebé no es objeto para que se lo pueda llevar" , sostuvo.

Antes de que el bebé recibiera el alta, se le realizaron diversas pruebas, incluyendo hisopado y análisis de sangre, para efectuar la prueba de ADN, cuyos resultados se esperan entre 20 y 30 días.