Con alto nivel de participación, el evento minero AndesMin2025 concluyó. Durante el encuentro, se abordaron diversos temas vinculados a la minería con un enfoque centrado en el desarrollo sostenible y responsable de las regiones de la Mancomunidad de los Andes.

Integración regional

El gobernador regional de Ica (e), Washington Soleto, participó en la ceremonia de clausura, destacando la importancia de la coordinación entre el sector público y la industria minera para impulsar iniciativas que generen beneficios económicos y sociales.

La clausura estuvo a cargo de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien señaló que una minería formal, responsable y sostenible puede constituirse en un pilar relevante para impulsar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida.

Durante su intervención, indicó que las regiones que integran la Mancomunidad de los Andes (Ica, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín), concentraron más del 37 % de la inversión minera del país en lo que va del año, lo que refleja su importancia para una descentralización efectiva y para un crecimiento que responda a la realidad y prioridades del territorio.

“Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y a través de la estrategia EESI, acompañamos el avance de proyectos en la Mancomunidad que suman más de USD 900 millones programados para 2025, promoviendo condiciones que aseguren procesos ordenados, previsibles y con beneficios concretos para la población”, dijo la titular del MEF.

Precisó que el Gobierno gestiona una cartera de 65 proyectos por USD 63 000 millones, con el compromiso de que cada inversión se desarrolle bajo criterios de sostenibilidad, transparencia y articulación territorial, cuyo impacto se traduzca en empleo, competitividad y bienestar para las familias peruanas.

