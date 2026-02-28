Un operativo antidrogas ejecutado en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, permitió la incautación de 433 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza, ocultos en compartimentos acondicionados en el techo de un camión tipo furgón. El cargamento está valorizado en aproximadamente 836 mil dólares en el mercado peruano y alcanzaría un valor superior a los 3,5 millones de soles en el mercado europeo.

Ocultos en compartimentos

La intervención fue realizada por agentes de la DIRANDRO Lima y personal de la AREANDRO Ica, con apoyo de DEPBUS, en el marco de las acciones contra el tráfico ilícito de drogas en la región sur del país.

Según la información policial, la droga fue hallada en compartimentos post fabricados en el techo de la carrocería de un camión Fuso de placa BBU-807, tipo furgón, conducido por José Ore Nelson, quien iba acompañado por Julio César Chavarría Granda.

Durante el operativo también fue intervenido un segundo vehículo que cumplía funciones de seguridad o “liebre”, de placa BKY-154, conducido por Mario Mayta Pelayo, junto al copiloto Daniel Ernesto Alor Chavarría.

En total, los agentes decomisaron 430 paquetes tipo ladrillo con sellos distintivos de un delfín y una estrella, acondicionados para evadir controles. Además, se incautaron dos vehículos y seis teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Las autoridades precisaron que, mientras el cargamento tiene un valor de 836 mil 100 dólares en el Perú, su cotización en Europa podría superar los 3,5 millones de soles, lo que refleja la magnitud del golpe a las redes de narcotráfico.

Los cuatro intervenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar la procedencia de las drogas, su ruta de traslado y la posible existencia de una organización criminal detrás del envío.

