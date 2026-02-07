Los recientes desbordes del río Pisco han encendido las alertas en diversos sectores del valle, generando temor e incertidumbre entre decenas de agricultores que ven amenazadas sus parcelas y medios de subsistencia.

Frente a esta situación, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) desplazó equipos técnicos hasta las zonas afectadas para coordinar acciones inmediatas junto a la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco, priorizando la atención de los puntos críticos identificados.

Pérdida de cosechas

En este contexto, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) viene participando activamente en las labores de evaluación de las áreas impactadas, enfocando sus intervenciones en la protección de la infraestructura hidráulica, la seguridad de las tierras agrícolas y la continuidad de las actividades productivas, seriamente comprometidas por el incremento del caudal.

Durante las inspecciones de campo, los especialistas constataron daños preliminares en canales de riego y zonas de cultivo, mientras productores expresaron su profunda preocupación ante la posible pérdida de cosechas, que representa el sustento diario de numerosas familias. Muchos temen que, de persistir las lluvias y crecidas, el impacto económico sea aún mayor.

Tras estos hechos informaron que las coordinaciones serán permanentes con autoridades locales y organizaciones de usuarios, con el objetivo de acelerar la atención de los sectores más vulnerables y restablecer condiciones mínimas de seguridad para los agricultores del valle.

Finalmente, el MIDAGRI informó que continuará trabajando de manera articulada y responsable, bajo un enfoque preventivo y solidario, priorizando la protección de las familias productoras y la preservación de la infraestructura hídrica, a fin de mitigar los efectos de la emergencia y salvaguardar la producción agrícola en la provincia de Pisco.

