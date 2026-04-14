Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ica sostuvieron una reunión con dirigentes del Sindicato de Obreros Municipales (SOMUN), en la que asumieron el compromiso de cumplir con el pago de una deuda pendiente correspondiente al año 2025.

Cumplimiento salarial

Durante la reunión, se abordaron los pagos adeudados por conceptos como vacaciones adicionales, beneficios laborales y otros compromisos establecidos en convenio colectivo. Escalante precisó que se acordó priorizar el pago correspondiente a los meses de junio y julio, así como otros conceptos pendientes que afectan a un importante número de trabajadores.

El dirigente del SOMUN, Fernando Escalante, señaló que existe voluntad política por parte de las autoridades municipales para cumplir con estas obligaciones, destacando que ya se habría confirmado la disponibilidad presupuestal para atender los pagos. En ese sentido, indicó que se viene elaborando la planilla correspondiente para ejecutar los desembolsos en los próximos días.

Asimismo, detalló que entre 200 y 300 trabajadores se verían beneficiados con el cumplimiento de estos pagos, incluyendo también el reconocimiento del 1 de mayo, beneficio contemplado en el convenio colectivo vigente. Otros conceptos, como la CTS, serían abonados progresivamente en las siguientes quincenas.

En paralelo, el sindicato también solicitó mejoras en las condiciones laborales, especialmente en la dotación de equipos de protección personal (EPP). Según indicó Escalante, se dejó constancia documentaria para que el área de logística atienda la adquisición de implementos como botas, uniformes y herramientas necesarias para el trabajo diario.

Finalmente, el dirigente dijo que continuarán realizando el seguimiento a los compromisos asumidos por la municipalidad, a fin de garantizar su cumplimiento efectivo. No descartó nuevas acciones en caso se registren retrasos, reiterando la necesidad de asegurar condiciones laborales dignas y el respeto a los derechos de los trabajadores municipales.

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