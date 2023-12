La Contraloría General reveló que la Municipalidad Provincial de Palpa consintió la liquidación del proyecto de mejoramiento de un camino vecinal que une los centros poblados de Agua Rica, Mollaque y Pichango, sin que se concrete el descuento de penalidades a la contratista por no culminar la obra y deficiencias de construcción y se permita el pago por trabajos no ejecutados y otros no contemplados en el expediente técnico, lo que generó un perjuicio económico ascendente a S/ 394 144.

Tras una serie de suspensiones y ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos la contratista tenía que culminar la obra el 16 de enero de 2021, valorizada en S/ 3 365 885, pero al extenderse los días de retraso injustificado, la entidad realizó una constatación física de la obra y la encontró inconclusa y con deficiencias, motivo por el cual resolvió el contrato.

Posteriormente, realizó la liquidación del proyecto en la que consideró la penalidad por incumplimiento de contrato al consorcio ejecutor por S/ 301 434 y aprobó un saldo a su favor por la suma de S/ 831 696, en el que se asumía que ya se le cobró la mencionada penalidad, acción que la entidad no efectuaba aún.

Por su parte, la contratista recibió el pago en mención (S/ 831 696) y presentó su propia liquidación ante la entidad, en la que calculó un monto mayor por el concepto de saldo de obra (S/ 1 020 468), por lo que le faltaban cobrar S/ 188 722 y ante la negativa de la entidad llevó el caso a un arbitraje que concluyó en una conciliación entre ambas partes que la benefició con el pago de S/ 122 000 adicionales a lo ya cobrado.

