La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre – Nasca, logró 9 meses de prisión preventiva contra Bryam Harold Villegas Tapia de 33 años, investigado por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Roberto Daniel Sullcaray Paredes (29), ocurrido en el distrito de Marcona, provincia de Nasca.

Muerte violenta

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se registraron el 31 de diciembre de 2025 aproximadamente a las 9.30 de la noche, cuando la víctima se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con su hermano y sus compañeros de trabajo, en una tienda ubicada frente a una vivienda del barrio La Esmeralda.

Según las diligencias preliminares, en un primer momento el investigado habría increpado verbalmente al agraviado cuando este se retiró momentáneamente del grupo para miccionar, situación que fue calmada por uno de los acompañantes, tras lo cual el imputado ingresó a su domicilio.

No obstante, minutos después, cuando la víctima se dirigió a la parte posterior del inmueble, colindante con una vía de trocha carrozable, el investigado salió nuevamente y, tras un nuevo intercambio de palabras, habría sacado un arma blanca (cuchillo) con la cual apuñaló al agraviado a la altura del pecho, dejándolo sin signos vitales.

La fiscal adjunta a cargo del caso, Evelyn Huamaní Bautista, se apersonó de manera inmediata al lugar de los hechos, pese a tratarse de fechas festivas de fin de año, a fin de dirigir las diligencias urgentes e inaplazables, recabar los primeros elementos probatorios y garantizar una actuación fiscal oportuna y eficaz.

Asimismo, la representante del Ministerio Público sostuvo que existen fundados y graves elementos de convicción que permiten estimar razonablemente la comisión del delito de homicidio, así como la vinculación directa del investigado con los hechos, razón por la cual se solicitó la medida coercitiva de prisión preventiva por el plazo de nueve meses, a fin de garantizar el desarrollo del proceso penal.

Cabe señalar que Villegas Tapia, fue detenido el mismo día del ataque criminal. Al día siguiente (1 de enero del 2026), fue trasladado a la zona para la reconstrucción de los hechos, donde la familia de la víctima exigió justicia, ya que el joven asesinado llegó por trabajo a Marcona desde Junín y deja a una menor de 10 años en la orfandad, además apoyaba a sus padres adultos mayores con la economía familiar.

Marilena Azucarén, tía de la víctima, indicó que Daniel no tenía antecedentes policiales ni judiciales y que era el principal sustento económico de su familia. “Exigimos que este crimen no quede impune. Mi sobrino era un joven trabajador, no merecía morir de esta manera”, manifestó, solicitando además que se revisen las cámaras de seguridad de la zona, las cuales podrían haber registrado el ataque.

“Lo han asesinado solo por orinar en la pared, esa no es la justificación para que lo maten. Ahora deja a su menor hijo de 10 años en la orfandad, él trabajaba duro para su hijo, hasta 12 horas al día, él no tiene ninguna denuncia, era un muchacho muy trabajador que también apoyaba a su madre y a sus abuelos”, añadió la tía de la víctima.

