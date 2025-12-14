Un grave accidente de tránsito ocurrido en la Carretera Panamericana Sur provocó la restricción total del tránsito vehicular en la provincia de Nasca, luego de un choque entre unidades de carga pesada que dejó personas heridas y severos daños materiales.

Brutal siniestro

El hecho se registró en el kilómetro 431, a la altura del Mirador de las Líneas de Nasca, en pleno sector de las pampas, donde el tránsito quedó interrumpido en ambos sentidos, generando largas filas de vehículos y obligando a los conductores a detener su marcha.

De acuerdo con la información preliminar, se trató de un triple choque por alcance entre tres camiones tráiler, lo que ocasionó que las unidades quedaran atravesadas en la vía, imposibilitando el paso de vehículos particulares y de transporte interprovincial.

Producto del violento impacto, dos conductores resultaron heridos y fueron identificados como Héctor Jaime Acuña Medina, de 65 años, y Edwin Rojas Perales, de 48 años, este último chofer de una de las unidades involucradas.

Los heridos fueron auxiliados por personal de emergencia y trasladados en una ambulancia de la Compañía de Bomberos N.º 200 “María Reiche”, al Hospital de Nasca.

Las unidades pesadas involucradas en el accidente presentaron graves destrozos en la parte delantera, lo que evidenció la violencia del impacto. Restos de las carrocerías y carga esparcida en la vía.

