La Policía Nacional del Perú viene realizando operativos de búsqueda en la provincia de Nasca y otras jurisdicciones, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el distrito de Marcona, hecho ocurrido el domingo 17 de mayo en el pueblo joven “Túpac Amaru”.

Grave delito

La víctima fue identificada como Johanna Katherine Uribe Calle, una joven madre cuyo deceso ha generado consternación entre sus familiares y vecinos de la zona, quienes vienen exigiendo justicia y una pronta captura del responsable.

El principal sospechoso del caso es José Carlos Magallanes Magallanes, de 26 años (natural de Grocio Prado - Chincha), quien actualmente es intensamente buscado por las autoridades y es señalado como presunto autor del crimen.

En imágenes de cámaras de seguridad, se evidencia como el sujeto se va de la vivienda por la mañana (7:07 a.m.) con un pequeña maleta, previamente tuvo una llamada con una amiga de la víctima a quien le pidió acudir de manera urgente al predio.

El cuerpo de la mujer fue hallado al interior del inmueble, lo que activó la intervención inmediata de la Policía Nacional y el Ministerio Público, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias.

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