Un grave accidente de tránsito se registró la madrugada de ayer jueves 25 de diciembre en el kilómetro 452 de la Panamericana Sur, en la jurisdicción del distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, dejando como saldo tres personas heridas.

Severos destrozos

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a. m., a la altura de la unidad de la Policía de Carreteras (POLCAR) y frente al depósito de cementos Yura. El choque involucró a un camión Volvo de colores blanco y rojo, de placa W4D-751, que transportaba balones de gas, y un automóvil Suzuki Alto.

Tras el impacto, el camión terminó volcado sobre la vía, mientras que el automóvil, de placa AAX-507 y de propiedad de Jonny Rafael Andía Quispe, quedó con la parte delantera completamente dañada. Producto del accidente, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia al hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca.

Hasta el lugar acudió la Compañía de Bomberos N.º 82 de Nasca para atender la emergencia y apoyar en las labores de rescate. Asimismo, efectivos policiales se hicieron presentes para controlar el tránsito.

Las autoridades vienen investigando las causas del siniestro vial a fin de determinar responsabilidades.

