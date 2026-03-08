Una invasión de terrenos se registró en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, donde cientos de familias ingresaron a predios de propiedad privada ubicados frente al cementerio de la localidad, levantando viviendas precarias durante la noche.

Invasión en la zona

De acuerdo con información preliminar, la invasión se inició con la llegada de numerosos grupos familiares que portaban esteras, palos, calaminas, madera y otros materiales rústicos para instalar chozas improvisadas. Los ocupantes permanecieron durante toda la noche en la zona mientras delimitaban los espacios que pretendían ocupar.

Testigos señalaron que los invasores incluso habrían comenzado a lotizar el terreno marcando divisiones con pintura en el suelo, una práctica que forma parte de la organización informal de lotes pese a tratarse de un predio privado.

Los terrenos en disputa abarcarían aproximadamente 60 hectáreas y se extenderían desde el sector de Playa Los Pingüinos hasta Playa Elefante, una amplia franja ubicada frente al cementerio del distrito.

Ante la situación, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para verificar lo ocurrido, debido a que el área invadida pertenece a propiedad privada. Sin embargo, la presencia de una gran cantidad de personas en el lugar ha generado momentos de tensión.

