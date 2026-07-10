Un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana de ayer en la carretera Panamericana Sur dejó como saldo una persona fallecida y otra herida, luego de la colisión frontal entre dos vehículos a la altura del kilómetro 458, en las inmediaciones del Parque Eólico, pasando el sector de Poroma y cerca del ingreso a San Fernando, en la provincia de Nasca.

Muerte violenta

El siniestro se registró aproximadamente a las 8:15 de la mañana. De acuerdo con la información preliminar, ambos vehículos se desplazaban en sentidos opuestos cuando, por causas que son materia de investigación, uno de ellos habría invadido el carril contrario. Entre las hipótesis que manejan las autoridades figura la presencia de una densa neblina en la zona, la cual habría reducido considerablemente la visibilidad de los conductores y contribuido al violento impacto.

Como consecuencia del choque, perdió la vida Cenecio Ramos Huarocc de 42 años de edad, conocido emprendedor del distrito de Marcona. Su fallecimiento enluta a familiares, amigos y vecinos, quienes lamentaron lo ocurrido.

En tanto, Raúl Gerardo Nina Avilés de 26 años, sobrevivió al accidente, aunque sufrió diversas lesiones, principalmente en una de sus piernas. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, fue evacuado al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde quedó internado bajo observación médica. De acuerdo con la información disponible, su estado de salud se mantenía estable.

La atención de la emergencia estuvo a cargo de las compañías de bomberos N° 82 de Nasca y N° 200 de Vista Alegre, cuyos integrantes realizaron las labores de rescate y el traslado de los heridos hasta el principal establecimiento de salud de la provincia. Personal médico del área de Emergencia recibió al herido para brindarle atención inmediata.

El accidente movilizó además a efectivos de la Policía Nacional, quienes realizaron el aislamiento de la zona y las diligencias correspondientes para el levantamiento de información y el inicio de las investigaciones que permitan establecer las causas exactas del siniestro vial.

Cabe señalar que, la reciente pérdida humana, eleva a más de 60 las muertes violentas por accidentes de tránsito en la región Ica, en lo que va del 2026, según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Minsa. Entre las principales causas de los tráficos siniestros viales figuran conductores en estado de ebriedad, choques, imprudencia, atropellos y otros.

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