Un accidente de tránsito se registró por la noche en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, luego de que dos automóviles colisionaran a la altura del kilómetro 451 de la carretera Panamericana Sur, frente al grifo PECSA.

Brutal siniestro

De acuerdo con la información preliminar, el choque ocurrió alrededor de las 10:20 p. m. y dejó ambas unidades con severos daños materiales, evidenciando la fuerza del impacto. Entre los vehículos involucrados se encuentra un automóvil Daewoo Matiz de color celeste, con placa Y1B-058.

Asimismo uno de los conductores presuntamente conducía en estado de ebriedad y tras el siniestro, integrantes de la Compañía de Bomberos B-200 de Vista Alegre acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar apoyo a los afectados, mientras se realizaban las labores de seguridad en la vía.

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