El tránsito en la provincia de Nasca quedó severamente afectado tras la caída de varios huaicos sobre la Panamericana Sur, provocando el bloqueo de la carretera en distintos puntos. La afectación se registró la madrugada del 21 de febrero.

Horas de espera

Uno de los tramos más críticos se ubica en el kilómetro 441, en el ingreso a Nasca, donde el lodo y las piedras interrumpieron completamente el paso vehicular. Asimismo, se reportó un segundo huaico a la altura del sector Cinco Cruces y otro evento en el kilómetro 338, cerca del peaje de la ciudad.

La emergencia ocasionó que más de 20 kilómetros de vehículos queden varados en la carretera. Cientos de unidades permanecieron detenidas por varias horas antes del peaje de Nasca, en medio de la incertidumbre por la reapertura total de la vía.

De acuerdo con testimonios de conductores, el tránsito comenzó a restablecerse de manera lenta y progresiva en algunos tramos. Sin embargo, el pase estaría siendo priorizado para los vehículos que se dirigen hacia el sur, mientras que las unidades que parten desde ciudades como Arequipa, Mollendo, Ilo y Tacna esperaban la autorización para avanzar con destino a Lima.

Choferes advirtieron que, incluso cuando se habilite completamente la circulación, el viaje hacia la capital podría extenderse con horas adicionales debido a los tramos con paso restringido.

