Con tan solo 21 años de edad, un sujeto intentó matar a su ex pareja, totalmente descontrolado en una escena de celos intento cortarle el cuello con una botella de cerveza, la víctima se defendió, por lo que el potencial feminicida agarró un cuchillo y quiso cortarle en la misma zona. La valiente mujer herida, logró huir y denunciarlo, logrando que el agresor reciba una sentencia de 9 años de cárcel.

Ataque criminal

La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre logró 9 años y un mes de pena privativa de la libertad efectiva contra Owen Ronaldo Baylón Ríos, como autor y responsable del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de su ex pareja de 26 años de edad.

La sentencia fue obtenida gracias al trabajo del Ministerio Público, a cargo de la fiscal adjunta provincial Shirley Magali Velarde Benavides, quien sustentó de manera contundente los elementos probatorios durante el proceso judicial.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 02 de mayo de 2025, al interior de una vivienda ubicada en el distrito de San Juan de Marcona, cuando el acusado increpó a la agraviada por el fin de la relación sentimental y por no haber aceptado sus reiteradas invitaciones. En medio de la discusión, el sentenciado empujó a la víctima contra un marco de cemento y posteriormente tomó una botella de cerveza, la rompió y la utilizó para intentar cortarle el cuello, con la intención de causarle la muerte.

La rápida reacción de la agraviada, quien logró sujetar las manos del agresor, evitó un desenlace fatal; sin embargo, durante el forcejeo, el acusado le ocasionó un corte a la altura de la articulación esternoclavicular izquierda y en la cara externa del brazo derecho. Persistiendo en su intención homicida, el agresor tomó un cuchillo del área de la cocina, procedió a ahorcar a la víctima e intentó nuevamente cortarle el cuello.

Ante la violencia ejercida, la agraviada logró huir del inmueble y solicitó auxilio a su madre, para luego dirigirse a la Comisaría de Marcona, donde denunció los hechos.

El Juzgado Penal Colegiado Transitorio Zona Sur – Ica dispuso que la pena impuesta vencerá indefectiblemente el 01 de junio de 2034, además de fijar una reparación civil de S/ 10,000 soles a favor de la parte agraviada.

