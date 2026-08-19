Vecinos del sector Porvenir y transportistas de Vista Alegre solicitaron a la Municipalidad Distrital de Vista Alegre (Nasca), el asfaltado de la calle Las Flores, una vía que actualmente funciona como ruta alterna para vehículos que buscan evitar la congestión de la Panamericana Sur.

Piden asfaltado

La calle se encuentra en el sector Porvenir y conecta el área del semáforo de Pangaravi con diferentes puntos del distrito. Los vecinos sostienen que, debido a su amplitud y ubicación, podría convertirse en una alternativa importante para descongestionar el tránsito, especialmente durante las horas punta.

Uno de los principales argumentos de los moradores es que la vía ya cuenta con servicios básicos instalados. Según señalaron, las redes de agua potable y desagüe se encuentran implementadas, por lo que consideran que el asfaltado sería el principal trabajo pendiente para habilitarla en mejores condiciones.

Transportistas de la zona indicaron que actualmente utilizan la calle Las Flores como ruta alternativa debido a la congestión que se registra en la Panamericana Sur. La situación se habría complicado aún más por los trabajos que se ejecutan en la avenida Saúl Cantoral, obligando a una mayor cantidad de vehículos a utilizar la carretera Panamericana.

“Necesitamos que esto sea asfaltado porque es una vía libre para poder descongestionar el tráfico que hay en la Panamericana”, señaló uno de los transportistas.

Los conductores consideran que, una vez asfaltada, la vía permitiría distribuir parte del flujo vehicular y facilitar el desplazamiento hacia el centro de Vista Alegre, reduciendo los tiempos de viaje y el riesgo de accidentes asociados a la congestión.

Los vecinos y transportistas hicieron un llamado a la Municipalidad Distrital de Vista Alegre para que evalúe la ejecución del proyecto y determine las condiciones técnicas necesarias para concretar el asfaltado.

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