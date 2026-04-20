Con participación de productores, agricultores y público interesado, se llevó a cabo el “Taller de Capacitación” en el distrito de El Ingenio (Nasca), desarrollado en el Salón de Actos de la Municipalidad.

Prácticas productivas

Durante la jornada, se abordaron importantes temas orientados a fortalecer las capacidades del sector agropecuario local. Entre los principales contenidos expuestos destacaron el control de sanidad animal en la crianza de porcinos, el manejo integrado de plagas enfocado en el daño de la mosca de la fruta, así como la inocuidad agroalimentaria.

Asimismo, se desarrolló el tema del manejo del cultivo de papa en el valle de El Ingenio y otras zonas, brindando herramientas técnicas clave para mejorar la producción y garantizar la calidad de los productos agrícolas.

El evento fue posible tras el trabajo articulado entre diversas instituciones, entre ellas el Gobierno Regional de Ica, la Dirección Regional Agraria, la Agencia Agraria Nasca, SENASA Perú y aliados estratégicos del sector agrario, como Farmagro.

Los asistentes destacaron la importancia de este tipo de capacitaciones, las cuales contribuyeron significativamente al desarrollo sostenible del agro y la mejora de las prácticas productivas en la región.

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