Familia, amigos y población de Nasca dieron ayer el último adiós a Álvaro Tapia Palomino, el joven de 21 años que fue hallado sin vida luego de desaparecer en el mar de Lomas (Caravelí – Arequipa).

Sepelio en Vista Alegre

El cuerpo de Álvaro fue encontrado 13 días después en las orillas de la playa Lomas, en horas de la madrugada por pescadores artesanales, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades tras percatarse de su presencia cerca de la orilla.

Su desaparición se remonta al 28 de enero, cuando ingresó al mar junto a un amigo en Playa Mansa, utilizando un colchón inflable como balsa improvisada. Ambos fueron arrastrados por las fuertes corrientes marinas; el cuerpo de su amigo fue hallado sin vida poco después, mientras que Álvaro permaneció desaparecido durante casi dos semanas, generando una intensa movilización de búsqueda por parte de familiares, amigos, pescadores y vecinos.

La identificación se confirmó por elementos personales como un tatuaje en el hombro y una esclava metálica, reconocidos por sus seres queridos en el lugar del hallazgo.

El velatorio se realizó en la vivienda familiar ubicada en calle Sucre Nº 220, San Carlos – Nasca, donde desde temprano allegados y vecinos se congregaron para acompañar a la familia en su dolor. A las 9 de la mañana se ofició una misa con cuerpo presente, que reunió a familiares, amigos y vecinos para rendir homenaje a la memoria de Álvaro antes de su despedida final.

Posteriormente, el ataúd fue trasladado en cortejo fúnebre hacia el Cementerio Virgen del Carmen, en el distrito de Vista Alegre (Nasca), donde recibió cristiana sepultura en la parte alta del camposanto. En medio de silencio y emoción, familiares colocaron flores y expresaron sus últimas palabras antes de que el féretro fuera depositado en su lugar definitivo de descanso.

La pérdida de Álvaro ha dejado una profunda impresión en quienes siguieron de cerca su búsqueda y en la comunidad local, que se unió en los días de angustia con mensajes de apoyo y solidaridad. Su partida marca el final de una espera cargada de esperanza y dolor, y su recuerdo perdurará entre quienes le conocieron y acompañaron hasta su último adiós.

