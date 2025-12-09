Una trágica colisión frontal ocurrida la mañana del domingo 7 de diciembre dejó tres fallecidos y una mujer gravemente herida en el sector de Poroma, en la provincia de Nasca. El accidente se registró en el kilómetro 470 de la carretera Panamericana Sur, una zona considerada de alto riesgo por el constante tránsito de carga pesada.

Tragedia el fin de semana

El brutal choque involucró a un automóvil Chevrolet Spark color verde limón, de placa APZ-129, que terminó completamente destrozado tras colisionar contra una cisterna de transporte pesado. La fuerza del impacto fue tal que los ocupantes del vehículo menor quedaron atrapados entre los restos de la carrocería.

Los equipos de emergencia y la Policía de Carreteras llegaron hasta el lugar para atender a las víctimas y controlar el tránsito en la vía, que quedó parcialmente restringida durante varias horas.

En el lugar del accidente falleció el conductor del vehículo, Luis Balbino Flores Quispe. También perdió la vida Mariuska Valentina Silva, de nacionalidad venezolana, así como su hijo de 7 años. Ambos viajaban en la parte posterior del automóvil. La muerte de la madre y del menor ha generado profundo pesar entre vecinos y conocidos.

En estado crítico

La única persona que sobrevivió a la colisión fue Domenica Melissa Mariño Huayta, de 34 años de edad, quien resultó con lesiones graves. Fue trasladada al Hospital Regional de Ica, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

De acuerdo con los familiares, Melissa presenta traumatismo encéfalo craneano, coágulos en el cerebro, fracturas en el tobillo y en un brazo, además de una severa pérdida de sangre que redujo su hemoglobina a 6. Su estado de salud, obligó al personal médico a inducirla al coma para evitar que sus signos vitales sigan deteriorándose.

“Ella está entubada, con oxígeno, inducida al coma por la gravedad de las heridas. Está muy delicada y estamos esperando que pueda ser estabilizada para trasladarla a Lima”, relató su familiar Mayra, visiblemente afectada.

Los parientes de Melissa también denunciaron que no hubo una atención inmediata tras su ingreso al hospital. Según explicaron, el SOAT exigió un pago de aproximadamente S/ 1,000 para cubrir las primeras atenciones.

“No entendemos por qué no la atendieron de inmediato si su situación era crítica. Sus hijos han viajado a Ica, para poder verla. Estamos siendo fuertes porque no nos queda otra”, expresó otro familiar.

La situación es aún más dolorosa porque, según contó la familia, hace pocas semanas falleció la hermana de Melissa, golpe que todavía no logran superar.

Melissa es madre de tres hijos: un joven de 19 años y dos menores de 15 y 12, quienes esperan su recuperación. La familia agradeció el apoyo de la población y pidió continuar difundiendo la información para que más personas puedan sumarse a la ayuda.

Ante la gravedad del caso y la necesidad de cubrir gastos médicos, los familiares han organizado una pollada solidaria que se realizará este miércoles 10 de diciembre, desde las 7:00 a. m., en: Calle Chincha 383 – Distrito de Vista Alegre (Nasca). El valor es de 20 soles.

Los fondos recaudados servirán para cubrir medicinas, análisis, traslados y otros costos urgentes que la familia no puede asumir sola.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente a los números habilitados por la familia: 956 111 317 o al 939 989 424, donde pueden solicitar las polladas o canalizar cualquier tipo de ayuda.

También pueden realizar aportes a través de Yape al 921 331 865 – Gloria Huayta (madre de Melissa).

