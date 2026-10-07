El nuevo escenario municipal de la provincia de Nasca empieza a tomar forma con los resultados de las elecciones distritales. En Changuillo, El Ingenio, Marcona y Vista Alegre, los primeros lugares del cómputo corresponden a Juan Manuel Aedo Valenzuela, Carlos Manuel Cabrera Gutiérrez, Javier Eleodoro Huamacto León y Hans Joel Panta Borda, respectivamente. Mientras dos jurisdicciones ya culminaron la contabilización de sus actas, otras dos todavía esperan la incorporación de documentación electoral.

Rumbos municipales

En el distrito de Changuillo, Juan Manuel Aedo Valenzuela, de Acción Popular, encabeza el cómputo con 37,96 %, equivalente a 634 votos válidos. Sin embargo, el resultado todavía no está cerrado: la ONPE registra 8 de 9 actas contabilizadas, es decir, 88,89 %. La diferencia entre los primeros lugares es estrecha, por lo que el acta que falta incorporar todavía puede modificar la composición final de la votación antes de la proclamación oficial.

En El Ingenio, Carlos Manuel Cabrera Gutiérrez, del Partido Democrático Somos Perú, cuenta con un resultado consolidado. Registra 832 votos, equivalentes al 34,42 %, y la ONPE ya contabilizó el 100 % de las 11 actas del distrito. Con 2.417 votos válidos, Cabrera vuelve a colocarse al frente de una municipalidad que ya dirigió anteriormente, consolidando su retorno a la política distrital.

La situación en Marcona todavía requiere cautela. Javier Eleodoro Huamacto León, de Renovación Popular Perú, ocupa el primer lugar con 34,03 % y 3.167 votos, pero solo se han contabilizado 45 de las 51 actas, equivalentes al 88,24 %. Aunque mantiene una ventaja sobre los demás resultados, la incorporación de las seis actas pendientes será determinante para cerrar el cómputo y dar paso a la proclamación correspondiente.

En Vista Alegre, Hans Joel Panta Borda, de Acción Popular, presenta el resultado más avanzado de los cuatro distritos. Alcanzó 33,91 %, con 4.232 votos válidos, y la ONPE registra 60 de 60 actas contabilizadas, es decir, el 100 %. El cómputo distrital está concluido y queda pendiente el procedimiento de proclamación a cargo del Jurado Electoral Especial.

Cabe señalar que, Juan Manuel Aedo Valenzuela llegará a la Municipalidad Distrital de Changuillo después de una trayectoria vinculada al servicio público. Según la información declarada ante el JNE, integró la Policía Nacional del Perú entre 1990 y 2014. Posteriormente desarrolló actividades como trabajador independiente. Su experiencia en el ámbito policial constituye uno de los principales elementos de su trayectoria pública antes de asumir la administración municipal.

Carlos Manuel Cabrera Gutiérrez representa uno de los retornos políticos más notorios de esta elección. Fue alcalde de El Ingenio entre 2011 y 2014 y posteriormente volvió a ocupar el cargo durante el periodo 2019-2022. Con su nueva elección, retornará a la conducción de la municipalidad desde 2027, convirtiéndose nuevamente en la autoridad encargada de dirigir la administración de un distrito que ya conoce por sus anteriores gestiones.

Javier Eleodoro Huamacto León también cuenta con una trayectoria prolongada en la política municipal de Marcona. Su hoja de vida electoral registra dos periodos como regidor distrital, entre 2011-2014 y 2015-2018, ambos por el Partido Regional de Integración. Su elección de 2026 marca ahora el salto desde el concejo municipal hacia la alcaldía, con el desafío adicional de asumir mientras todavía se completa la contabilización de las actas de su jurisdicción.

En el caso de Hans Joel Panta Borda, su trayectoria combina actividad política y gestión pública en el sector salud: fue director ejecutivo del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, cargo desde el cual enfrentó cuestionamientos públicos relacionados con la administración del nosocomio.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO