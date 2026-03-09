Óscar Cayllahua salió al frente para desmentir las versiones que circulaban en redes sociales sobre un presunto secuestro ocurrido en la ciudad de Lima. Aclaró que ni él ni su hijo Sergio fueron privados de su libertad, sino que en realidad fueron víctimas de un asalto a mano armada que los dejó incomunicados, situación que generó confusión entre sus familiares.

Víctima de delito

Según relató Cayllahua, el hecho ocurrió luego de que ambos viajaran a Lima el miércoles 4 de marzo con el objetivo de adquirir equipos destinados a mejorar su trabajo en transmisiones virtuales y filmaciones. Tras concretar la compra, decidieron esperar varias horas mientras armaban los equipos, por lo que aprovecharon el tiempo para recorrer algunos puntos del centro de la capital.

Fue así que, tras permanecer en la Plaza San Martín durante la tarde, emprendieron camino hacia el Parque Universitario. En ese trayecto, un delincuente los interceptó sorpresivamente y, apuntando con un arma de fuego, amenazó a Cayllahua para que no se moviera mientras le arrebataba los celulares y otros equipos de trabajo.

Explicó que, ante el peligro, decidió no oponer resistencia para evitar una tragedia. En cuestión de segundos, el asaltante se llevó dos teléfonos iPhone y otro celular de uso personal, además de equipos que contenían información y contactos de trabajo.

Esta situación generó preocupación en su familia, especialmente en sus hijas, quienes al notar que no respondían llamadas comenzaron a sospechar de un posible secuestro. La alarma aumentó cuando desde los celulares robados empezaron a enviarse mensajes a contactos cercanos solicitando dinero, lo que hizo pensar que los delincuentes tenían retenidos a Cayllahua y su hijo.

Sin embargo, posteriormente se confirmó que los asaltantes estaban utilizando las cuentas de WhatsApp para hacerse pasar por ellos y pedir transferencias o préstamos de dinero a amigos y conocidos. Incluso, según reveló la familia, los delincuentes habrían enviado audios simulando ser las víctimas para reforzar el engaño.

Ante ello, Cayllahua pidió públicamente a sus contactos y seguidores no responder mensajes ni realizar depósitos a nombre suyo o de su hijo, ya que aún no cuentan con nuevos números telefónicos. Asimismo, ofreció disculpas a las personas que pudieron haber sido engañadas por los delincuentes y agradeció las muestras de solidaridad recibidas, reiterando que tanto él como su hijo se encuentran a salvo y que lo sucedido fue únicamente un robo que ahora es materia de denuncia.

