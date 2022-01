Obra del puente El Acero se ejecuta sin residente ni supervisor de obra en Nasca.

En una sorpresiva visita de fiscalización realizada a la obra del puente El Acero hacia Santa Fe, se pudo comprobar la ausencia del residente de la obra, del supervisor y hasta del arqueólogo encargado de vigilar el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), solo se encontró laborando a un grupo de obreros dirigidos por un capataz.

Trascendió que esta visita de fiscalización realizada por el regidor Eider Trinidad Muñoa, es la primera que se realiza desde el inicio de la obra en octubre del 2021, resultando reveladora con respecto al acompañamiento y verificación del proyecto, sobre el adecuado procedimiento, calidad de materiales y la presencia de mano de obra calificada.

Sorprendentemente la empresa constructora CKL no tendría almacén general, presupuestado en la obra por más de 200,000 soles y solo estarían utilizando un ambiente cercado con rafia en la misma margen izquierda del río Tierras Blancas.

Durante la fiscalización el capataz de la obra reconoció que inicialmente utilizaban como almacén el local comunal de Santa Fe, sin embargo ahora están utilizando sin mayor costo, la margen del río para almacenar los materiales.

El regidor lamentó la ausencia de los profesionales responsables de la obra e hizo un llamado al alcalde Óscar Elías para que se corrijan estas deficiencias, pues no se encontró finalmente a ningún asistente solo al capataz, quien dijo que no era necesario la presencia de los profesionales porque no había ningún vaciado solo encofrado.