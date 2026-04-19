El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) declaró en situación de alto riesgo ambiental el botadero de Lomo Largo, ubicado en el distrito de La Tinguiña, tras detectar graves deficiencias en el manejo de residuos sólidos que ponen en peligro la salud pública y el equilibrio ambiental en la zona.

Emergencia ambiental

Durante una supervisión técnica realizada en el botadero, especialistas del OEFA encontraron residuos expuestos sin tratamiento adecuado, falta de compactación y cobertura de basura, así como múltiples accesos informales sin ningún tipo de control. Estas condiciones incrementan el riesgo de incendios y facilitan la emisión de contaminantes nocivos para la población.

La inspección también permitió detectar focos de calor internos en distintas áreas del botadero, una señal de alerta que evidencia la probabilidad de nuevos incendios, similares a los registrados en marzo de 2025. Estos eventos ya habían generado preocupación entre los vecinos por la presencia de humo tóxico y olores que afectaron a varios sectores cercanos.

Además, el OEFA advirtió la presencia de personas realizando labores de reciclaje en condiciones informales e insalubres dentro del botadero, exponiéndose a gases contaminantes, materiales peligrosos y posibles focos infecciosos. Esta situación agrava el riesgo sanitario y demuestra la falta de control en el manejo de los residuos sólidos.

La jefa de la Oficina Desconcentrada del OEFA en Ica, Jackelin Mencia, señaló que las actuales condiciones del botadero favorecen la proliferación de plagas y la emisión de contaminantes ambientales que afectan directamente a la población. Frente a ello, el organismo dispuso que las municipalidades clausuren en un plazo máximo de 15 días los accesos provisionales habilitados tras los incendios ocurridos el año pasado.

Asimismo, se estableció un plazo de 90 días para que ambas comunas implementen labores permanentes de esparcido, compactación y cobertura de residuos, con una frecuencia mínima de dos veces por semana. Estas acciones buscan reducir la acumulación descontrolada de basura y evitar la generación de nuevos focos de combustión interna.

El OEFA advirtió que, de no cumplirse estas disposiciones dentro de los plazos establecidos, las municipalidades de Parcona y La Tinguiña enfrentarán procedimientos administrativos sancionadores y multas coercitivas, hasta garantizar una gestión segura y adecuada de los residuos sólidos en el botadero de Lomo Largo.

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