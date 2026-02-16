Ante el riesgo de lluvias intensas en la región, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), capacitó a 70 Comités de Alimentación Escolar (CAE) de la provincia de Ica en gestión de riesgo de desastres, con el fin de asegurar la continuidad del servicio alimentario en las instituciones educativas públicas.

Por la prevención

La jornada, realizada en articulación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), estuvo orientada a reforzar las capacidades de prevención y respuesta frente a emergencias, así como a garantizar la inocuidad y protección de los alimentos durante posibles eventos climáticos adversos que podrían afectar la distribución y almacenamiento.

La actividad se desarrolló en el auditorio de la Dirección Regional de Agricultura, en la ciudad de Ica, con la participación del jefe de la Unidad Territorial del PAE – Ica, Manuel César Arellano Llanos, y del especialista de la Dirección Desconcentrada del INDECI – Ica, Gino Mendiola Cunzueta, quienes destacaron la importancia de la planificación ante escenarios de riesgo.

Según se informó, la capacitación forma parte de una estrategia preventiva que se replicará de manera descentralizada en las provincias de Chincha, Pisco, Nasca y Palpa, priorizando a las instituciones ubicadas en zonas vulnerables ante fenómenos climáticos.

Para el año escolar en curso, el programa aseguró que continuará con la entrega de alimentos nutritivos y de calidad, complementando la intervención con acciones de educación alimentaria, en el marco de una estrategia que busca proteger la salud y el bienestar de los estudiantes iqueños.

