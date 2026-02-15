Un incendio afectó seriamente el puente colgante Inca, ubicado en la provincia de Palpa, estructura considerada parte del legado histórico y cultural de la zona. El hecho ha generado preocupación entre autoridades y pobladores.

Graves daños

De acuerdo con información preliminar, el fuego consumió parte importante de la estructura elaborada con madera y sogas, materiales característicos de este tipo de puentes ancestrales. Hasta el lugar acudieron voluntarios del Cuerpo General de Bomberos, que lograron controlar las llamas tras varios minutos de labor.

Aunque no se han reportado heridos, el puente quedó visiblemente afectado y presenta daños que comprometen su estabilidad. Pese al riesgo evidente, algunos pobladores intentan continuar utilizándolo para cruzar, situación que incrementa el peligro de accidentes.

Las autoridades locales evalúan los daños y no descartan que el incendio haya sido provocado, por lo que se iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

