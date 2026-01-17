Con la llegada de personal del Ejército Peruano y el refuerzo de un mayor contingente policial, se ha intensificado el desarrollo de operativos de seguridad en la provincia de Pisco, en el marco del estado de emergencia declarado por el Gobierno mediante el Decreto Supremo N° 004-2026-PCM, publicado en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Estas acciones buscan fortalecer la lucha contra las bandas criminales que en los últimos meses han venido generando zozobra entre la población.

Operativos constantes

El inicio formal de estos trabajos se realizó en las afueras de la Comisaría de Pisco, como parte de las medidas adoptadas tras la declaratoria del estado de emergencia anunciada durante la reciente visita del presidente de la República. Al respecto, el congresista Raúl Doroteo señaló que esta disposición tiene como objetivo principal poner fin a la criminalidad que afecta a diversos sectores de la provincia.

El legislador también hizo un llamado al empresariado privado para sumarse a este esfuerzo conjunto, resaltando que la lucha contra la delincuencia requiere del compromiso de todos los actores de la sociedad. Indicó que una acción coordinada permitirá recuperar la tranquilidad ciudadana y generar condiciones más seguras para el desarrollo económico y social de Pisco.

En estas acciones participaron el coronel PNP Daniel Elías Soto, jefe de la División Policial, así como algunos alcaldes distritales, quienes acompañaron el despliegue del Ejército, el escuadrón de emergencia y otras unidades especializadas, dando inicio a los denominados megaoperativos de control e intervención.

Cabe recordar que el estado de emergencia tendrá una duración de 60 días, periodo durante el cual se ejecutarán operativos permanentes con el fin de erradicar la delincuencia. Asimismo, las autoridades recordaron que, como parte de las disposiciones vigentes, los locales nocturnos solo están autorizados a funcionar hasta las 2:00 de la madrugada, exhortando a la ciudadanía y al sector empresarial a respetar estrictamente estas medidas para contribuir a la seguridad y el orden público en la provincia.

