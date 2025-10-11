Otro trágico accidente de tránsito se registró la tarde de ayer en la antigua Panamericana Sur, a la altura del sector Agua Santa, en el distrito de San Clemente, provincia de Pisco. Una mototaxi de color rojo colisionó violentamente con un bus interprovincial de la empresa Perú Bus, dejando como saldo una persona fallecida y otro herido.

Muerte violenta

El impacto fue de tal magnitud que la mototaxi —de placa 6930-5Y— quedó completamente destrozada. El ciudadano, cuya identidad aún no ha sido confirmada, perdió la vida en el lugar. Su cuerpo quedó tendido sobre la vía, mientras personal del Serenazgo de San Clemente y equipos de emergencia llegaban para atender la emergencia.

Minutos después, representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver, en medio del cierre parcial de la vía y la presencia de curiosos.

Las causas del accidente aún son materia de investigación, aunque testigos señalan que el bus habría circulado a gran velocidad. Las autoridades de tránsito vienen recabando imágenes y testimonios para determinar las responsabilidades.

VIDEO RECOMENDADO