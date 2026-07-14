Las cámaras de seguridad registraron el robo ocurrido en la pollería Royal’s Chicken, ubicada a pocos metros de la Plaza de Armas de Pisco. El hecho se produjo a las 5:04 de la mañana del sábado 11 de julio.

Delito en la zona

Según la denuncia, el delincuente permaneció cerca de 30 minutos dentro del establecimiento, tiempo en el que logró sustraer más de S/1,800 en efectivo, además de otros objetos de valor.

Las imágenes de seguridad muestran el accionar del sujeto durante el robo y evidencian que, minutos antes del hecho, una unidad de seguridad pasó por el lugar sin detectar la presencia del delincuente. El facineroso ingresó, robó y escapó haciendo un forado.

Los propietarios esperan que las grabaciones permitan identificar al responsable y contribuyan con las investigaciones.

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