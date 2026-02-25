efectivos de la Comisaría de Pisco lograron la detención de José Jaime Campos Gallardo (34), alias “Peluche”, por su presunta implicancia en el delito contra el patrimonio –

Objetos robados

La intervención se realizó ayer a las 05:30 de la mañana, en las inmediaciones del pasaje Los Rosales, en la provincia de Pisco. Durante el registro personal se le halló un equipo móvil marca Motorola, una caja registradora color negro y otros objetos de interés criminal.

Según el sistema de denuncias policiales (SIDPOL), alias “peluche” registra 20 denuncias previas por el mismo delito de hurto agravado.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS