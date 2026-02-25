En una rápida intervención policial, efectivos de la Comisaría de Pisco lograron la detención de José Jaime Campos Gallardo (34), alias “Peluche”, por su presunta implicancia en el delito contra el patrimonio – hurto agravado, en agravio de una conocida tienda comercial.

Objetos robados

La intervención se realizó ayer a las 05:30 de la mañana, en las inmediaciones del pasaje Los Rosales, en la provincia de Pisco. Durante el registro personal se le halló un equipo móvil marca Motorola, una caja registradora color negro y otros objetos de interés criminal.

Según el sistema de denuncias policiales (SIDPOL), alias “peluche” registra 20 denuncias previas por el mismo delito de hurto agravado.

