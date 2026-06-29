La Capitanía de Puerto de Pisco dispuso el cierre total nivel V del puerto de Cerro Azul y de las caletas Laguna Grande y Lagunillas debido a las condiciones de oleaje anómalo registradas en el litoral. La decisión fue oficializada mediante la Resolución de Capitanía N° 066-2026/MGP/DGCG/PS y entró en vigencia desde las 2:00 de la tarde de ayer.

Restricciones ante oleajes

La medida fue adoptada tras la evaluación de información hidro-oceanográfica obtenida a través de diversas fuentes de monitoreo, entre ellas reportes especializados sobre el estado del mar y observaciones realizadas por personal de la autoridad marítima. Según la resolución, las condiciones actuales representan un riesgo para el desarrollo normal de las actividades marítimas y para la seguridad de las personas que operan en el litoral.

Como parte de las restricciones, quedó suspendida la realización de actividades turísticas, de náutica recreativa, pesca artesanal y pesca industrial en las zonas afectadas. Asimismo, se restringió el zarpe de embarcaciones con destino a las islas Chincha, Ballestas, Blanca y San Gallán mientras persistan las condiciones adversas del mar.

La autoridad marítima también recomendó extremar las medidas de seguridad en las maniobras de fondeo y amarre de embarcaciones, ante la posibilidad de un incremento en la intensidad del oleaje y las dificultades operativas que ello podría generar en muelles y áreas de abrigo.

De acuerdo con la normativa vigente, el cierre total de puerto se aplica cuando las condiciones océano-meteorológicas impiden el desarrollo seguro de las actividades marítimas, pesqueras, portuarias y recreativas, priorizando la protección de la vida humana y la seguridad de las embarcaciones.

En paralelo, desde el 22 de junio, la Capitanía de Puerto de San Juan mantiene vigente el cierre total de los puertos de San Juan y San Nicolás, así como de las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala y Puerto Viejo, dentro de su jurisdicción marítima.

La medida en estos terminales comprende la suspensión de toda actividad marítima, portuaria, pesquera, acuática y náutico-deportiva, y se mantendrá hasta que las condiciones del mar retornen a niveles que permitan operaciones seguras.

Con ello, en la zona centro, se registra actualmente 11 puertos y caletas con cierre total, reflejando el impacto que viene generando el oleaje anómalo en distintos puntos de la costa de la región Ica y obligando a las autoridades a reforzar las medidas preventivas para evitar incidentes en el mar.

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